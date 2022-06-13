Husumetlisini kahvehanede yakaladı: Meydan savaşına dönen kavgada kameraya yansıdı

Abone Ol google-news

Esenyurt'ta husumetli iki aile arasında kahvehanede başlayan kavga sokağa taştı. Dubalı, bıçaklı, sopalı kavgada aynı aileden 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, meydan savaşına dönen kavga böyle görüntülendi.

İHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:10

Dün akşam üzeri Esenyurt pazar yolu caddesi üzerinde iddialara göre, aynı köyden iki aile arasında uzun zamandır husumet bulunuyordu. Mahalle kahvesinde karşı karşıya gelen aile bireyleri önce sözlü tartışmaya başladı.

Haberin devamı

bıçak kavga yaralama yaralı Esenyurt

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler