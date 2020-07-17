İBB Meclisi'nde kavga: Yürekleri varsa gelsinler

17 Temmuz 2020 Cuma, 17:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayının 4’üncü birleşiminde, İBB Meclis Üyesi Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan konuştuğu sırada AKP sıralarından gelen sözlü sataşmalar kavgaya dönüştü.

"ÖYLE UCUZ KAHRAMANLIK YOK"



Kayhan, "AKP'lilere FETÖ ile ilgili birşey söylendiğinde hemen milat koyuyorlar. Neymiş, 2013, 17-25 Aralık'tan sonra.... Ben buradan soruyorum; 2013, 17-25 Aralık'tan sora hangi komutanları görevden aldınız? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli subayları haksız itham edildiği zaman ona sebep olanların avukatlığını yapıyorlardı. Tayip Bey diyordu ya 'Yüreğiniz varsa belediye başkanızın tweetlerine bakın' diye. Yürekleri varsa gelsinler bir araştırma komisyonu kuralım. 2004'ten 2020'ye kadar hangi cemaate, hangi vakıfa, hangi kuruluşa İstanbul'un arsalarını parsel parsel nasıl vermişler... CHP ne oy kullanmış, AKP ne oy kullanmış, araştıralım. Öyle ucuz kahramanlık yok" dedi.

ARA VERİLDİ



Kayhan'ın bu sözlerine AKP'li Meclis üyeleri ayağa kalkarak tepki gösterdi. Bazı üyeler Kayhan'ın üzerine yürüdü. Kayhan, "Öyle ucuz kahramanlık yok. Oturun yerinize" diyerek tepki gösterenleri uyardı. Tartışmanın büyümesi ve itiş kakış yaşanması üzerine meclis toplantısına ara verildi.