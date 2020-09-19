İBB Sözcüsü İstanbul'daki büyük değişimin görüntüsünü paylaştı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kurbağalıdere’nin denizle buluştuğu son halini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kurbağalıdere’nin denizle buluştuğu son halini paylaştı.
İstanbul Kadıköy’ün en büyük sorunlarından biri olan Kurbağalıdere’de ıslah çalışmaları sürüyor. Bir dönem kötü kokusu nedeniyle halk arasında, “B.klu dere” olarak adlandırılan Kurbağalıdere’nin denizle buluştuğu alandaki ıslah çalışmalarının başarılı olduğu görüldü.
Kurbağalıdere’nin denizle buluştuğu bir video paylaşan Murat Ongun, “Burası Kurbağalıdere’nin denizle buluştuğu nokta, değişim güzel oldu” dedi.
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