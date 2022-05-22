İçişleri, 'tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu: Bursa'da 50 milyon dolu makaron
İçişleri Bakanlığı, Bursa Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini ve bu rakamın en yüksek doldurulmuş makaron yakalaması olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bursa Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiği duyuruldu.
Açıklamada "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen, yasa dışı makaron doldurumu yapan depoda yapılan aramada; 50 milyon adet doldurulmuş makaron, 6 ton 950 kilo tütün, 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 13'ü yabancı uyruklu, toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır" denildi.
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