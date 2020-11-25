İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
İstanbul'da İETT otobüslerinde yaşanan yoğunluktan dolayı koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yaşanan yoğunluğu görüntüleyen bir yolcuya diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi.
İstanbul'da İETT otobüsüne binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hatında da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Durağı'nda otobüse binen bir vatandaş otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görmesi üzerine cep telefonu ile yoğunluğu görüntülemek istedi. Beyaz Masa'ya iletmek üzere görüntüyü çeken vatandaşa otobüsteki diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Gelen tepkiler üzerine vatandaş otobüsten indi. O anları ise cep telefonu ile kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
Video Haberler
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi