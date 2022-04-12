Iğdır’da motosikletle seyir halindeki 2 arkadaş saldırıya uğradı: 2 ölü
Iğdır’da motosikletle seyir halindeki 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Iğdır merkeze bağlı Halfeli beldesi kırsalında motosikletle seyir halindeki Kemal Aras ve arkadaşı Yaşar Karadağ, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Vurulan gençlerden Aras, kardeşini arayarak saldırıya uğradıklarını yaralandıklarını söyledi. Olay yerine gelen ve Karadağ ve Aras’ı hareketsiz halde bulan akrabaları, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi.
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