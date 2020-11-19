İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma
Adana’nın Kozan ilçesinde daha önceki uygulamada aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücünün “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum” demesi polislere pes dedirtti.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araçlara takılan koyu renk cam filme ve maskesiz sokakta gezmeye izin vermedi.
Daha önce aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücü, “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum” diyerek polisleri de şaşırttı.
Ekipler koyu renk araç ön camına takılan cam filmin görüş mesafesini azaltarak kazaları arttırdığı için araç içini göstermeyen ön cam filmlerine izin vermezken, maske takmayan sürücüleri de affetmedi. Maske takmayan bir sürücü ise polisin kimlik istemesi üzerine defalarca özür diledi Artan vakaları hatırlatan polis memuru toplumu ve kendi sağlığını maskesiz tehlikeye sokan şahsa maske takmamaktan işlem yaptı.
Uygulamada kuralları eksizsiz uygulayan sürücüler polis ekiplerinden denetimlerin artmasını talep etti.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- Fahrettin Koca 3 ili örnek gösterip uyardı
- Babacan, hakkındaki 'Gezi' iddialarına yanıt verdi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
Video Haberler
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı
- İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma
- Avrasya Araştırma'dan Çakıcı tepkisi
- AKP'li Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı’yı savundu
- Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanlarından sert tepki
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı