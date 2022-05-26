İktidarın çağrısıyla dolar bozdurmuştu; Hükümet bizi çarptı!
İktidarın çağrısıyla 8 ay önce dolar bozduran yurttaş isyan etti. "Faizin haram olduğunu düşündük" diyen yurttaş, "Şu anda dolar bozdurmayı düşünmüyorum. Daha önce hükümet bizi çarptı. En çok da dini bütün insan kesimini çarptı" dedi.
'Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasından 6 ay sonra Türk Lirası, döviz karşısında KKM'nin açıklandığı günlerdeki durumuna geri döndü.
Euro kuru 17 TL'yi, kuru ise 16 TL'yi geçti.
Halk TV Muhabiri Dilan Alp, Kapalıçarşı'da Kur Korumalı Mevduat (KKM) açıklanmadan önce mikrofon uzattığı yurttaşla yeniden konuştu.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında dolar 8,60 seviyesinde iken iktidarın çağrısıyla dövizlerini bozduran yurttaş, “Döviz artışını bekliyordum. 8.80 TL'yi bulursa bozacağız. Sabah 6'dan beri bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimini kâr yapmak için bekliyorduk. Biz düşüreceğini biliyorduk. Cumhurbaşkanı söylemişti. Çünkü faize karşı... Faiz haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz. Dolar'a Euro'ya koyuyoruz. O yüzden al sat yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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