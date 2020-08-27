İlber Ortaylı'nın Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu

27 Ağustos 2020 Perşembe, 17:25

Ortaylı, Kadir Mısırlıoğlu'nun "Keşke Yunanlılar galip gelseydi" sözüne ilişkin geçmiş zamanda yaptığı açıklamaları sosyal medyada günün konusu oldu. Görüntülerde Ortaylı'nın Mısıroğlu'nu eleştirmesiyle beraber Anadolu Ajansı mikrofonunu çekmişti.



Ortaylı şu sözleri sarf etmişti:

Fesli adam Yunanlılar gelse daha iyi oldurdu diyor. Bunu diyen adam nereden diyor aklım ermiyor. Karadeniz'de Yunanlılar Pontuslardı. Kavga edildi onlarla. Çete savaşları vardı. Orayı işgal eden Rusya'ydı 1. harpte. Hiçbir zaman öbür savaşlardan haberi yoktu o bölgenin. Bunu söylüyor ve takdis ediliyor herif, herkes adamı hoşluyor. Böyle bir lafı Fransa'da edemezsin. Muhtemelen seni elektrik işkencesine tutup hapse de tıkmazlar ama sülaleni de bir daha iflah ettirmezler.