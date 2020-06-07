İlk kez böyle görüntülendi!
Mars'ın bugüne kadar çekilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu.
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