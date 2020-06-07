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İlk kez böyle görüntülendi!

Mars'ın bugüne kadar çekilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2020 Pazar, 16:39


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