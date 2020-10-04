İlyas Salman, Şener Şen'e böyle sitem etti
Usta oyuncu İlyas Salman, Halk TV'de Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar'ın konuğu oldu. Salman Şener Şen'e ince bir sitemde bulundu.
Salman, Halk TV'de Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar'ın konuğu oldu.
Salman, kendisine bir başka usta oyuncu Şener Şen'in sorulması üzerine yıllarca birlikte çalıştığı Şen'e sitemle karışık eleştiri getirdi.
Serhan Asker İlyas Salman'a, "Şener Şen nasıl bir oyuncu, nasıl bir karakter? Pek ortalıkta gözükmez…" sözleri üzerine, "Kişilik meselesi onu eleştiremem" dedi.
Salman, şunları söyledi:
"Keşke ortaya çıksa da günümüz Türkiye’sinde biraz gerçeklerden bahsetse. Bir dik duruşu olsa. Dik duruşu var ama kendine de saklıyor onu. Ben bir şey diyemiyorum. Çünkü tuttuğu takımı bile gizliyor."
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