İlyas Salman, Şener Şen'e böyle sitem etti

04 Ekim 2020 Pazar, 09:09

Salman, Halk TV'de Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar'ın konuğu oldu.

Salman, kendisine bir başka usta oyuncu Şener Şen'in sorulması üzerine yıllarca birlikte çalıştığı Şen'e sitemle karışık eleştiri getirdi.

Serhan Asker İlyas Salman'a, "Şener Şen nasıl bir oyuncu, nasıl bir karakter? Pek ortalıkta gözükmez…" sözleri üzerine, "Kişilik meselesi onu eleştiremem" dedi.

Salman, şunları söyledi:

"Keşke ortaya çıksa da günümüz Türkiye’sinde biraz gerçeklerden bahsetse. Bir dik duruşu olsa. Dik duruşu var ama kendine de saklıyor onu. Ben bir şey diyemiyorum. Çünkü tuttuğu takımı bile gizliyor."