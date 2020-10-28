İmamoğlu'dan İstanbullulara 29 Ekim çağrısı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 10:32

İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbullulara seslendi. İmamoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 29 Ekim’de saat 19.23’te tüm vatandaşları hep birlikte İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

İmamoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Cumhuriyet Bayramımızı istediğimiz gibi kutlayamayacağız biliyorum. Ben de hayatımda ilk defa Cumhuriyet Bayramı’nda alanlarda meydanlarda törenlerde olamayacağım. Buruk bir Cumhuriyet Bayramı, ama olsun önemli olan Cumhuriyeti’de bayramı da yüreklerde yaşamak. Lütfen yüreğinizde bu bayramı en derinden hissedin. Büyük bir yüzyıla hazırlanıyoruz. İstanbul’umuzun ve bütün ülkemizin bu bayramı coşku ile kutlamasını bekliyorum. Güzel hazırlıklar yapmıştık. Bu hazırlıkları izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu hazırlıkları izlemeden önce bu bayramda tam saat 19.23’de ben de odamda hastanede elimde Türk Bayarağı ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak o güzel İstiklal Marşımızı yürekten okuyacağım.”