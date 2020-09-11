İmamoğlu'ndan "Söz verdik yaptık" videosu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği tarihten itibaren gerçekleştirdiği vaatleri "Söz verdik yaptık" diyerek video halinde paylaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği tarihten itibaren gerçekleştirdiği vaatleri "Söz verdik yaptık" diyerek video halinde sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda, İmamoğlu’nun talimatıyla kurulan Bölgesel İstihdam Ofisleri ile 6 bin İstanbullu gence iş bulunduğu, öğrenci akbillerinde yüzde 40’lık indirim, 30 bin öğrenciye yapılan yardım, kreşler, devam eden metro projelerinin bitirildiği gibi bilgilere yer verildi.
İmamoğlu paylaşımlarına şu notları düştü:
"Durmuş bütün metro hatlarının yapımını yeniden başlatacağız, deniz ulaşımını artıracağız, gece ulaşımı başlayacak demiştik.
6 metro hattının yapımını yeniden başlattık, gece ulaşımı başladı, deniz ulaşımını teşvik ettik, yeni hatlar ve deniz taksi yolda.
ğitimi destekleyeceğiz, sosyal yardım ve dayanışma artacak demiştik.
30 bin üniversiteliye eğitim desteği verdik, öğrenci karta %40 indirim yaptık; her ay 250 bin aileye sosyal destek, 500 bin aileye koli, 95 bin çocuğa eğitim desteği verdik, 180 bin fatura ödendi.
Çocukların yanında olacağız, mahalle kreşleri açacağız, ihtiyaç sahibi her çocuğa süt ulaştıracağız demiştik.
İlk kreşlerin yapımı tamamlandı, yenileri yolda, her ay 115 bin çocuğa da süt dağıtıyoruz."
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Söz verdik yaptık videosu
- İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaş yanıt verdi
- Fatih Erbakan'dan Simone de Beauvoir yanlışı
- Köylüleri '200 asker yığmak' ile tehdit etti
- Kurşunlardan kaçıp polise sığınan kişi darp edildi
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı