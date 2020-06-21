İngilizce kursuna pompalı tüfekle gelip dehşet saçtı

21 Haziran 2020 Pazar, 16:01

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde İngilizce kursu verilen bir binada Ferhat T., büyük çantayla sınıfa girdi. Arkadaşları tarafından moralinin bozuk olduğu gözlenen Ferhat T., ders arasında çantasından pompalı tüfek çıkardı. Bu sırada sınıfta olan kursiyerler panikleyip binadan koşarak kaçtı.

Sınıfta yalnız kalan Ferhat T. pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti. Silah sesini duyan binadaki herkes korkuyla dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T.’yi gözaltına alarak, pompalı tüfeğe de el koydu. Emniyete götürülen Ferhat T.´nin pompalı tüfeği nereden bulduğu araştırılıyor.