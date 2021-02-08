İngiltere’de çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı
İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı.
İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuk midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek tehlikeli bir deney gerçekleşti.Morrison bu deneyin sonucunu görmek için 54 tane mıknatıslı bilyeyi yuttuğu, ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilldi.
4 SAATLİK OPERASYONLA ALINDI
Hastaneye kaldırılan Morrison'un röntgen sonucunu gören doktorlar şoke oldu. Röntgende Morrison'un midesinden yapışık şekilde 54 adet mıknatıslı bilye çıktı. Doktorların 4 saatlik operasyon sonucunda Morrison'un midesini yıkarak, mıknatıslı bilyeyi midesinden çıkardığı ifade edildi.
ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİRDİ
Morrison’un durumunun iyi olduğu belirtilirken, operasyonu yapan doktorlar "Hayati bir tehliyeyi atlattı. Mıktanıslı bilyelerin ağırlığı başka ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta olması son derece önemli bir durum" ifadelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- Altun'un Boğaziçi videosu yorumlara kapatıldı
- FAHRETTİN 451
- Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- 147 yazardan Boğaziçi bildirisi
Video Haberler
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
- Kadın doktora hastanede orakla saldırı
- Nazım Hikmet'in şiiriyle klip hazırladılar
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
- Rusya’da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi
- Taş boyama portreler sanatseverlerin beğenisini topluyor