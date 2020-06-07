İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı

07 Haziran 2020 Pazar, 20:48

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından dünya genelinde başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor. İngiltere'nin Bristol kentinde bir araya gelen göstericiler 17. yüzyılda İngiltere'de köle tüccarlığı yapan ve buradan kazandığı parayla kiliselere bağış yaptığı için hayırsever olarak nitelendirilen Edward Colston'un heykelini yıktı.

Yıkılan heykel, Colston'un hayırseverliğini anmak adına 1895'te Bristol'ün merkezine inşa edilmişti. İngiltere'de Colston'un adı yaptığı bağışlar nedeniyle okullara, hastanelere, yollara verildi.