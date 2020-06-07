İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
İngiltere'nin Bristol kentinde, ırkçılık karşıtı protestolar sırasında 17. YY'da İngiltere'de köle tüccarlığı yapan ve ticaretten kazandığı parayla kiliselere yardımda bulunan Edward Colston'un heykelini yıktı.
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından dünya genelinde başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor. İngiltere'nin Bristol kentinde bir araya gelen göstericiler 17. yüzyılda İngiltere'de köle tüccarlığı yapan ve buradan kazandığı parayla kiliselere bağış yaptığı için hayırsever olarak nitelendirilen Edward Colston'un heykelini yıktı.
Yıkılan heykel, Colston'un hayırseverliğini anmak adına 1895'te Bristol'ün merkezine inşa edilmişti. İngiltere'de Colston'un adı yaptığı bağışlar nedeniyle okullara, hastanelere, yollara verildi.
Video Haberler
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!
- Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd eylemlerinde