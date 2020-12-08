İnsanlığın bittiği an! Oracıkta can verdi
Antalya'da vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı sokak köpeği can verdi. Sürücünün köpeğe çarpıp hiç durmadan yoluna devam ettiği o anlar, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
Olay bugün öğle saatlerinde Antalya'nın merkez Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan köpek, yolan geçmekte olan bir cipin altında kaldı. Köpeğin üzerinden geçen cip sürücüsü, yoluna hiç durmadan devam ederken, sokak köpeği can verdi. Köpeğin karşıya geçmeye çalıştığı anlar, cipin çarpması ve yoluna devam etmesi ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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