Irkçı küfre isyan eden Boşnaklar'dan Gökçek'e protesto

21 Eylül 2020 Pazartesi, 09:56

Boşnaklar ve Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Beyaz TV önünde protesto düzenledi.

Gökçeklerin kanalı Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında “Kusturmalı Boşnak Saksosu” diyerek Boşnaklara ırkçı ve belden aşağı hakarette bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV ekranlarına geçen günlerde geri döndü.

Erdoğan Erden, Beyaz TV önünde, Osman Gökçek'in söz vermesine karşın Kütahyalı’yı ekrana çıkarmasına tepki gösterdi.

“BABAN PARSEL PARSEL SATMASAYDI SENDEN HİÇBİR B.K OLMAZDI”

“Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün torunları olan Balkan camiasının evlatları olan Türkler ve Müslümanlarız” diyen Erden, “Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Biz Türkiye’deki tüm kadınlar için buradayız” ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek’in kendilerine söz verdiğini fakat Kütahyalı’nın tekrar ekrana çıkarıldığını söyleyen Erden, “Aynı programa ROK’u çıkartarak kendi kişiliğini ve karakteri ortaya koymuştur. Baban parsel parsel Ankara’yı satmasaydı senden de hiçbir b.k olmazdı” dedi.



Kaynak: Oda tv