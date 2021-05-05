İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in canlı yayında zor anları

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:12

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, bu ayın başlarında hayatını kaybeden İrlandalı aktör Tom Hickey hakkında konuşmak üzere yerel bir televizyon kanalında canlı yayına bağlandı. Canlı yayın sırasında 7 aylık Bernese dağ köpeği Higgins’i rahat bırakmadı. Sahibinden ilgi isteyen köpek, Higgins’in dikkatini çekmek için o konuşurken sürekli kolunu çekiştirerek, sevimli tavırlarıyla rol çaldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ile Higgins ve ondan rol çalan köpeği gündem oldu.