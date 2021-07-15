İskenderun Körfezi'nde hortum çıktı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde körfezde çıkan hortum anbean görüntülendi.
İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sabahın erken saatlerinde kıyıya yakın bölgede oluşan hortum OSB'de çalışanlar arasında paniğe neden oldu. Amanos Dağları ile körfez arasında yaklaşık 15 dakika etkili olan hortum kıyıya doğru ilerleyerek etkisini kaybetti. O anlar OSB çalışanları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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