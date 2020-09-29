İsmail Saymaz işini neden kaybettiğini ilk kez açıkladı!
İsmail Saymaz TELE1'de katıldığı 'Anında Manşet' programında Ahmet Davutoğlu ile röportaj yaptığı için işini kaybettiğini söyledi.
Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet’in bugünkü konukları, Gazeteci Uğur Dündar, eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen, Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Sözcü yazarı İsmail Saymaz ve Emekli Büyükelçi Uluç Özülker oldu.
Saymaz, Türkiye’deki basın özgürlüğünü yorumladı.
Saymaz, “Ömrümün 40 yılının 25 yılı için kesin söyleyebilirim, sol düşünceye inanmakla geçmiştir. Ahmet Davutoğlu ile röportaj yapmaktan işimi kaybettim. Düşünebiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.
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