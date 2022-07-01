İstanbu Silivri'de otobüs alev alev yandı
Silivri'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Silivri Çeltik Mahallesi D-100 karayolunda saat 10.30 sıralarında seyir halindeki yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekti. 7 yolcuyla birlikte otobüsten inen şoför, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken Tokat'dan Tekirdağ Çerkezköy'e gittiği öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.
Video Haberler
- Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf durdurdu
- İstanbu Silivri'de otobüs alev alev yandı
- Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı'nın önemi nedir?
- Sancaktepe' de İETT otobüsü anne ve çocuğuna çarptı
- Yusuf Kaplan'ın 'laiklik' nefreti
- 'Pepublic' yazınca yakalandılar
- Ümraniye'deki kadın cinayetinde yeni gelişme!
- Bolu'da su samurunun akıntıya karşı yüzmesi kamerada
- Hapishane tasarımlı kafeye yoğun ilgi
- Yardımına çevredeki itfaiye ekibi yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Sedat Peker hareketliliği!
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'