İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara

23 Şubat 2021 Salı, 15:09

İstanbul Boğazı’nın Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek sahilleri büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü. Denizanalarının yoğunluğu havadan da görüntülendi. Vatandaşların da yakından görüntülediği denizanaları şaşkınlık oluşturdu.