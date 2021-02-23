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İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara

İstanbul’un ünlü Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek sahilleri büyüklü küçüklü denizanalarıyla adeta beyaza büründü.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2021 Salı, 15:09

İstanbul Boğazı’nın Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek sahilleri büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü. Denizanalarının yoğunluğu havadan da görüntülendi. Vatandaşların da yakından görüntülediği denizanaları şaşkınlık oluşturdu.

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