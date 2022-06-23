İstanbul Silivri'de 5 metrelik kuyuya düşen yaşlı adam kurtarıldı

23 Haziran 2022 Perşembe, 10:01

Olay, saat 20.00 sıralarında Çanta Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evinin bahçesinde tavukların eksik olduğunu gören yaşlı adam, tavuğunu aramaya başladı. Aramalarının sonucunda, tavuğun 5 metrelik su kuyusuna düştüğünü fark etti. Tavuğu düştüğü kuyudan çıkarmak isteyen Kurnaz, kendisi de kuyuya düşerek mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurnaz, itfaiye ekiplerince düştüğü kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.