İstanbul ve Muğla'da 'organize suç örgütü' operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’ ve ‘yağma’ olaylarına karışan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Bir otoparkta yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde çete üyesinin otomobilde sıkıştırdığı kişiye tekme atıp silah çektiği görülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer ilçesi ve çevre ilçeler başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren, elebaşılığını A.O.H ve oğlu O.H. adlı bir kişinin yaptığı bir suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde geniş çaplı soruşturma başlattı.
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