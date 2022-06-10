İstanbul ve Muğla'da 'organize suç örgütü' operasyonu: 14 gözaltı

10 Haziran 2022 Cuma, 12:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer ilçesi ve çevre ilçeler başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren, elebaşılığını A.O.H ve oğlu O.H. adlı bir kişinin yaptığı bir suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde geniş çaplı soruşturma başlattı.

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