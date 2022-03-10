İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu

10 Mart 2022 Perşembe, 11:47

Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi saat 04.00 'dan itibaren yasaklandı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki TEM Otoyolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 Karayolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, TIR ve kamyonların İstanbul'a geçişine izin vermedi. TEM Otoyolu Şekerpınar gişelerinden itibaren yaklaşık 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.

