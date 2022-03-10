İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle TIR ve kamyonların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a girmesinin yasaklanması nedeniyle Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda yaklaşık 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.
Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi saat 04.00 'dan itibaren yasaklandı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki TEM Otoyolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 Karayolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, TIR ve kamyonların İstanbul'a geçişine izin vermedi. TEM Otoyolu Şekerpınar gişelerinden itibaren yaklaşık 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.
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