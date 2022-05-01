İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

01 Mayıs 2022 Pazar, 09:50

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beyoğlu-Taksim Meydanı’na çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı çevresi bariyerlerle kapatılırken trafik ekipleri de meydana çıkan yolları araç trafiğine kapattı.

Etkinlikler nedeniyle Maltepe -Kartal sahil yolu olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı’na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Yurttaşların sahil yolu yerine D-100 Karayolu’nu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmaları gerektiği belirtildi.

İŞTE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre kapatılan yollar şöyle: Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.