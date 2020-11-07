İstanbul'da dehşete düşüren cinayet anı kamerada
Fatih'te tartıştığı arkadaşı Özbekistan uyruklu Bexzodbek Abduraxmonov(25)'i yol ortasında bıçaklayarak öldüren Javokhırbek J.(25) polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanından sahte pasaportla kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Fatih, Yenikapı, Katip Kasım Mahallesi, Natır Kızı sokak üzerinde 13 Ağustos'ta kargo şirketinde çalışan Özbekistan uyruklu Bexzodbek Abduraxmonov ve Javokhırbek J. yol ortasında arkadaşlarıyla sohbet ederken tartışmaya başladı. Tartışma sırasında belindeki bıçağı çıkaran Javokhırbek J. yanında bulunan Bexzodbek Abduraxmonov'a ardı ardına saplamaya başladı. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bexzodbek Abduraxmonov tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, sahte kimlikle dolaştığı tespit edilen şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığının öğrenilmesi üzerine havalimanlarında önlem alındı. Önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanına gelerek sahte pasaportla uçağa binmeye çalışan Javokhırbek J. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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