İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi, insanlar sahillere akın etti

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İstanbul'da güneşin yüzünü göstermesiyle yurttaşlar sahillere akın etti. Caddebostan Sahili'nde oluşan kalabalık havadan da görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 17:56

Hafta sonunda termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği İstanbul'da güneşi görenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi yürüyüş yaptı. Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

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