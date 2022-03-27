İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi, insanlar sahillere akın etti

27 Mart 2022 Pazar, 17:56

Hafta sonunda termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği İstanbul'da güneşi görenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi yürüyüş yaptı. Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

