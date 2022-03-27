İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi, insanlar sahillere akın etti
İstanbul'da güneşin yüzünü göstermesiyle yurttaşlar sahillere akın etti. Caddebostan Sahili'nde oluşan kalabalık havadan da görüntülendi.
Hafta sonunda termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği İstanbul'da güneşi görenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi yürüyüş yaptı. Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.
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