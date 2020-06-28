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İstanbul'da korkutan görüntü!

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin, su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2020 Pazar, 10:59


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