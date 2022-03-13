İstanbul'da kritik görüşme: Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

13 Mart 2022 Pazar, 16:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.