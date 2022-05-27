İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

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İstanbul'da gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 08:31

İstanbul'un batı kesimlerinde Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Gececi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.

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