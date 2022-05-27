İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
İstanbul'un batı kesimlerinde Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Gececi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.
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