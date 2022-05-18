İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 80
İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte trafik yoğunluğu da yüzde 80'lere ulaştı.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyardığı yağış başladı. Rüzgar da kentte etkili oluyor. Havanın bozmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu da başladı.
Saat 17:00 itibarıyla İBB'nin trafik yoğunluğu haritası yüzde 80'i gördü.
İstanbul'da yağışlı havanın 22:00'ye kadar etkili olması bekleniyor.
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