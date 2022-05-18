İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 80

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:52

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyardığı yağış başladı. Rüzgar da kentte etkili oluyor. Havanın bozmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu da başladı.

Saat 17:00 itibarıyla İBB'nin trafik yoğunluğu haritası yüzde 80'i gördü.

İstanbul'da yağışlı havanın 22:00'ye kadar etkili olması bekleniyor.