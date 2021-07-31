İstanbul'da tramvay raydan çıktı
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, elektrik direğine çarptı. Yurttaşlar ise araç içinde korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kabataş - Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, Gülhane Parkı yakınlarındaki elektrik direğine çarptı. Yolcular panik içinde tramvaydan kaçışmaya başladı. Metro İstanbul'dan tramvay kazası ile ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet - Bağcılar arasında yapılmaktadır" denildi. Sultanahmet istikametine gitmek isteyen yurttaşların yürüdüğü görülürken, kazada yaralanan olmadı. Tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Ardından seferler normale dönecek.
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