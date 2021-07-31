İstanbul'da tramvay raydan çıktı

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Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, elektrik direğine çarptı. Yurttaşlar ise araç içinde korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:12

Kabataş - Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, Gülhane Parkı yakınlarındaki elektrik direğine çarptı. Yolcular panik içinde tramvaydan kaçışmaya başladı. Metro İstanbul'dan tramvay kazası ile ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet - Bağcılar arasında yapılmaktadır" denildi. Sultanahmet istikametine gitmek isteyen yurttaşların yürüdüğü görülürken, kazada yaralanan olmadı. Tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Ardından seferler normale dönecek.

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