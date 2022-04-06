İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel harekat polisi de destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 


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