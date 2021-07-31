İstanbul'da yurttaşları çileden çıkaran görüntüler

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:43

Dün akşam Esenyurt’ta toplanan bir grup genç, asker eğlencesi adı altında ortalığı birbirine kattı. Mahallede toplanıp önce silah sıkıp lastik yakan gençler, daha sonra trafiğe çıkıp tehlike saçtı. Tünele girip araçlarıyla yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çeken gençler yurttaşları çileden çıkardı. Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup bir süre sonra dağıldı.