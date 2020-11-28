İşte Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
Diego Maradona'nın hayatta iken çekilen son görüntüleri olduğu iddia edilen bir video ortaya çıktı. Videoda beyin ameliyatı sonrası evine giden Maradona'nın küçük bir kıza el salladığı görülüyor.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Kasım günü vefat eden ve defnedilen Maradona'ya ait olduğu iddia edilen bir video yayınlandı.
Kısa süre önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrası taburcu olup evine gittiği sırada çekildiği belirtilen görüntülerde Arjantinli ünlü futbolcunun zorlukla yürüdüğü görülüyor. Yanındaki iki kişiye dayanarak yürüyen Maradona'yı arkada elinde tekerlekli sandalye bulunan bir kişi daha takip ediyor. Bu sırada çevredeki bir kız çocuğunun 'Hola (merhaba) Diego' dediği duyuluyor.
Maradona bu selama elini sallayarak yanıt verince de çocuğun, “Maradona bana el salladı” diyerek sevindiği duyuluyor. Daha sonra evine doğru ilerleyen futbolcunun bir komşusu tarafından çekildiği belirtilen bu yolculuğunun, hayattayken çekilen son görüntüleri olduğu belirtiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Yargıda FETÖ Taktiklerini Kim Kullanıyor?
- Fidan ve Kocaman terfi değil tasfiye edildiler
- Cemal Enginyurt'tan AKP'li isme olay gönderme
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi
- AKP’li rektör Nükhet Hotar hız kesmiyor
- Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Bu hafta evden çıkmayın
Video Haberler
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti