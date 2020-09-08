İşte trafikte seyir halindeyken çiğ köfte yemenin cezası
İstanbul'da otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda yakalandı. "Çiğ köfteli" trafik magandası kadına 132 TL para cezası verildi.
İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyen kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ş.A.D. isimli kadın olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince yakalanan Ş.A.D.’ye, "Kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi-kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya-araç trafik emniyetini ihlal etmek-tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" suçundan 132 TL trafik idari para cezası uygulandı.
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