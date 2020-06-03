İstediği ayakkabıyı almayınca annesini merdivenden itti

03 Haziran 2020 Çarşamba, 22:05

Sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti. Annesi ile ayakkabı almak için bir mağazaya giren genç, beğendiği ayakkabının alınmasını istedi. Ancak istediği ayakkabı alınmayan genç, annesini merdivenlerden aşağı itti. Yere kapaklanan kadın gözyaşları içinde kalırken kızı da sinirli bir şekilde bağırıp çağırmaya devam etti. Mağazanın bir başka müşterisi tarafından o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Annesini merdivenlerden iten gencin sözleri mağazadaki kişileri de çileden çıkarttı.

'SİNİRDEN GÖZÜM DÖNÜYOR BENİM'

Merdivenlerin başında duran genç, "Onay mı veriyorsun da konuşuyorsun orada" diyerek bağırdı. Mağazada bulunan diğer müşteriler gence, "Bağırma, ne bağırıyorsun" diye tepki gösterdi. Müşterilerin isyanını duymazlıktan gelen genç, annesine, "Çıkacaksan 'çık' diyorum. Anlamıyorsun laftan. Sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırmaya devam etti.

Yere düşen anneyi ayağa kaldıran bir müşteri "Bir insan annesini döver mi?" diyerek tepki gösterdi.