İstiklal’de korkutan görüntü

06 Mart 2021 Cumartesi, 10:05



Normalleşme adımları kapsamında koronavirüs tedbirlerinde düzenlemeye gidilmiş, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlamıştı. Bugün ise hem tedbirlerdeki esnemenin hem de yazı aratmayan güzel havanın etkisiyle yurttaşlarr İstiklal Caddesi'ne akın etti.

İSTİKLAL'DE ADIM ATACAK YER KALMADI

Oluşan yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralları da ihmal edildi. Bazı turist ve yurttaşların maske takmadığı ya da maskelerini çenelerine indirdikleri görüldü. Zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda vatandaşları uyardı.