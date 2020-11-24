İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısına üzerinde "İstanbul Sözleşmesini Uygula" yazılı mor renkli maske ile gelerek, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' öncesinde şiddete karşı mücadele eden kadınlara destek verdi.
Akşener, "Eğer 'Sek sek oynama yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebilir' diyen sapıklar, her yerde kol geziyorsa, ortada büyük bir sorun var demektir. Eğer iktidar, 19 yıldır çocuklarımızın içinde bulunduğu durumu görmezden geliyorsa, ortada büyük bir sorun var demektir" dedi.
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