İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü

24 Kasım 2020 Salı, 13:16

Akşener, "Eğer 'Sek sek oynama yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebilir' diyen sapıklar, her yerde kol geziyorsa, ortada büyük bir sorun var demektir. Eğer iktidar, 19 yıldır çocuklarımızın içinde bulunduğu durumu görmezden geliyorsa, ortada büyük bir sorun var demektir" dedi.