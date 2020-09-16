İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan Yunanistan'a: Bizim sizin aldığınız silah kadar dolandırılmışlığımız var
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Yunanistan'ın 12 milyar dolarlık yeni silahlanma programını değerlendirirken, "Biz 500 milyar dolar faiz ödemiş bir ülkeyiz. Yunanistan'ın biraz şöyle düşünmesi lazım, yahu adamlar bizim silaha ayırdığımız kadar parayı dolandırıldılar, biraz haddimi hududumu bilmem lazım demesi lazım" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin açıklamasında “Yunanistan’ın silah anlaşmasından korkmayız, biz o kadar parayı Telekom’da dolandırıldık” dedi. Ağıralioğlu, “Yunanistan’ın biraz şöyle düşünmesi lazım, yahu adamlar bizim silaha ayırdığımız kadar parayı dolandırıldılar” diye konuştu.
Ağıralioğlu, şunları dedi:
“Yunanistan’ın 12 milyar dolarlık silah anlaşması yapmasından şöyle korkmayız; Yunanistan’ın almayı hesapladığı silah kadar parayı biz Telekom’da dolandırıldık. Yani, biz 12 milyar dolandırılmış bir ülke olarak Telekom’da, Yunanistan’ın almayı hesap ettiği 12 milyar dolarlık silahtan korkacak durumda değiliz. Biz 500 milyar dolar faiz ödemiş bir ülkeyiz. Yunanistan’ın biraz şöyle düşünmesi lazım, yahu adamlar bizim silaha ayırdığımız kadar parayı dolandırıldılar, yani ben de biraz haddimi hududumu bilmem lazım demesi lazım.”
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