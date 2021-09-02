İYİ Partili Ali Kıdık görüntüleri "Korkunç" diyerek paylaştı

02 Eylül 2021 Perşembe, 10:11

Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle aprondaki bagajlar ve konteynerler sürüklendi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, görüntüleri Twitter hesabından “İstanbul Havalimanı’nda korkunç fırtına. Bagaj arabaları, konteynerler havada uçuşuyor” notuyla paylaştı.