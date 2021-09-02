İYİ Partili Ali Kıdık görüntüleri "Korkunç" diyerek paylaştı
Fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bagajlar ve konteynerler uçtu. Görüntüleri paylaşan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, “İstanbul Havalimanı’nda korkunç fırtına. Bagaj arabaları, konteynerler havada uçuşuyor” ifadelerini kullandı.
Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle aprondaki bagajlar ve konteynerler sürüklendi.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, görüntüleri Twitter hesabından “İstanbul Havalimanı’nda korkunç fırtına. Bagaj arabaları, konteynerler havada uçuşuyor” notuyla paylaştı.
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