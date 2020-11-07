İYİ Parti'li Cesur'dan TBMM kürsüsünden Aşık Mahzuni'li mesaj

07 Kasım 2020 Cumartesi, 17:02

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, alacakların yeniden yapılandırılması teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmelerinde söz alarak görüşlerini dile getirdi. Esnafın ve işsizlerinin yaşadığı güçlüklerin, ekonomik krizin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklandığını söyledi. Aylin Cesur’un konuşması şöyle:

HANİ EKONOMİ BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİNCE UÇACAKTI: İktidarın referandum zamanı verdiği vaatler boşa çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın döviz kurlarının, programda yer alan 2023 hedeflerini aşması ile 1 ayda geçerliliğini yitirdi ve programın her boyutuyla gerçeklikten uzak bu duruma sebep olanın kurumlarla, istatistiklerle ve liyakat ile oynanması.

GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 27: Son açıklanan işsizlik rakamları gerçeği yansıtmıyor. Türkiye’de Ekim ayı itibariyle 1000 lira ile geçinmeye çalışan 1 milyondan fazla kısa çalışma ödenekli ve 2 milyondan fazla ücretsiz izine çıkaran vatandaş var. Bu vatandaşlarımız hala istihdam içinde sayıldığı için işsizlik rakamlarına yansımıyor. Yine aynı şekilde, istatistiklerden “aktif şekilde iş arayan” kategorisinden 2 milyona yakın daha vatandaş çıkarıldı. İşsizlik iktidarın dediği gibi 4 milyon 200 bin değil, aslında 9 milyon; yani yüzde 13,4 olarak açıklanan işsizlik aslında %27’lerde.

GİZLİ İŞSİZ HALİNE GETİRİLEN ESNAF KIZGIN: Her gün erkenden açan ancak akşam kepengini siftahsız indiren, işleri çok azalan yüz binlerce esnaf var. Esnafın devlet tarafından desteklenmiyor, olmayan geliri ile kredi borçlarını ödemeye mahkum ediliyor. Yıllarca vergi veren esnaf devlet tarafından bu zor zamanda ihmal edildi. Esnaf son derece kızgın, esnafa karşılıksız olarak kaynak ayırılması gerekiyor. Ancak bu tip kaynaklar israf politikalarına harcandı.

GELİR ADALETSİZLİĞİ DEVLET ELİYLE ARTTIRILDI: Hükümetin israf ekonomisinin yükü vergilerle vatandaşa yıkıldı. Esnaftan yüzde 20 stopaj alındığı halde kaymak tabakaya bol keseden vergi affı dağıtılıyor, kurumlar vergisinde ciddi indirimler hedefleniyor. ‘Ne de olsa vatandaş öder’ denilerek gelecek düşünülmeden borçlanılıyor. Kötü ekonomi yönetiminizin sonuçlarını çalışanın, emekçinin primleri üzerinden, 25 yaş altı gençlerimizin ve 50 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın haklarından keserek telafi etme çabalarını kabul etmiyoruz.

AŞIK MAHZUNİ İLE MESAJ VERDİ: Yine, geçen hafta ben bu kürsüde dedim ki, ‘Vatandaş taş mı yiyecek? Karar verdim, bu kürsüye her çıktığımda, onlara siz gerçekten ekmek buluncaya kadar soracağım: Taş mı yiyecek vatandaş? Çünkü biz kötü ekonomi yönetiminizin sonuçlarını çalışanın, emekçinin primleri üzerinden, 25 yaş altı gençlerimizin ve 50 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın haklarından keserek telafi etme çabalarını kabul etmiyoruz. Ben sözü Âşık Mahzuni' ye vereceğim:

İnsanın kanından yiyip içenler,

Beyler sofrasında yüksek uçanlar,

İzini kaybedip vurup kaçanlar,

Arkasına bakınmaya az kaldı.

Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü,

Esamemiz okunmaya az kaldı,

Bu düğünün sonu mutlak gelecek,

Al kınalar yakınmaya az kaldı."

Az kaldı arkadaşlar, az kaldı arkadaşlar, az kaldı arkadaşlar."