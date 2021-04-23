İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu: İki yüzlü bir uygulama

23 Nisan 2021 Cuma, 12:27

Sokağa çıkma yasağının olduğu 23 Nisan gününde yürüyerek İzmir Cumhuriyet Meydanı'na gelen Çıray, Atatürk anıtına çelenk bırakarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları için dua etti. AKP iktidarının şimdiye kadar 15 kez milli bayramları engellediğini söyleyen Çıray, "Kongreler, tarikat ve cemaat liderlerinin cenazeleri binlerce kişi ile yapılırken milli bayramlarımız engelleniyor. Bu çifte standart ve iki yüzlü uygulamayı protesto ediyorum" dedi.



TBMM'nin 101. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir dikkat çeken bir protestoya sahne oldu. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kutlama yasakları nedeniyle sönük geçen 23 Nisan için hükümete tepki gösterdi. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyerek gelen Çıray, Atatürk Anıtı'na tek başına çelenk bıraktı. TBMM'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için anıt önünde dua eden Çıray, AKP iktidarının şimdiye kadar 15 kez milli bayramların kutlanmasını engellediğini söyledi.

ÇİFTE STANDART VURGUSU

TBMM'nin milli iradenin tecelligahı olduğunu ve kuruluş yıl dönümünün hakkıyla kutlanması gerektiğini belirten Çıray, kendisine izleyen ANKA Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü. Ben de bu yüce meclisin bir üyesiyim. Dünya tarihinde meclisiyle hükümet kurup, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış başka bir ülke yok. Ben tıp doktoruyum. Covid kurallarına uyulması gerektiğini en başından beri savunan biriyim. Ancak bu ülkede kongreler yapılırken, bazı tarikat ve cemaat liderlerinin cenaze törenleri binlerce kişi ile kutlanırken, oralara devlet yetkilileri de giderken burada bu kutlamalar covid kurallarına uygun olarak yapılabilirdi. Daha katılımcı bir imkan sağlanabilirdi."

"İKİ YÜZLÜ BİR UYGULAMA GÖRÜYORUM"

İYİ Partili Çıray şöyle devam etti:

"Milli bayramlarımız ilk defa yasaklanmıyor. Bu iktidar geldiğinden bu yana, sanırım 15. defa milli bayramlarımızın kutlanması bir vesile ile engellenmiş oluyor. 5 defa 30 Ağustos Bayramı, 4 defa 19 Mayıs Bayramı, 3 defa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2 defa da 23 Nisan engellendi. Şimdi de benzeri bir durum söz konusu. Bir samimiyet görmüyorum. Çifte standart bir iki yüzlü uygulama görüyorum. Bunu protesto ediyorum. TBMM kurulduğunda Türkiye çok fakirdi. Bazı meclis üyeleri bu fakirliği bahane ederek illerine dönme ihtimallerini gündeme getirince Mustafa Kemal Atatürk dedi ki, ‘Ben tek başıma Elmadağı'na çıkarım, son kurşunuma kadar savaşırım. Son kurşunumu attıktan sonra Türk bayrağına sarılırım ve kanımı Türk bayrağına emdire emdire şehit olurum. Biz bu anlayış içerisinde, bu ruhu kaybetmeden büyük Türkiye idealine sarılmış insanlarız."

"PANDEMİ YÖNETİMİNDE BAŞARISIZ OLDULAR"

Aytun Çıray, hükümetin pandemi yönetimi konusunda da başarısız olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"En baştan beri kötü yönettiler. Sürekli söyledik, uyardık, samimiyetle tavsiyelerde bulunduk. Hiçbirini dinlemediler. En sonunda gördünüz ki aşı konusunu da başaramadılar. Bu başarısızlıklarının bedelini esnafımız, insanımız, işçimiz, işsizimiz, köylümüz ödüyor ne yazık ki. Türkiye'yi büyük bir zorluğa ve maddi sıkıntıya mahkum ettiler. Bu maddi sıkıntı sosyal sonuçlar yarattığı için bir buhrana dönüştü. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun. İlk fırsatta seçimle iktidara geldiğimizde bütün bunları düzelteceğimize eminim."