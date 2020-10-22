İYİ Partili Türkkan erken seçim için çok net konuştu!

22 Ekim 2020 Perşembe, 17:15

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, mecliste düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın disipline sevkiyle ilgili son durumun ne olduğunu sorması üzerine, "İYİ Parti'ye muhtemel yapılacak operasyonel birtakım hareketlerin daha önce bilgisini almıştık. Arkadaşlarımızın kongreden çıkan duygusal tepkilerini, bu operasyonlara destek verecek şekilde sürdürmeleri, belki o duygusal tepkilerin ötesine geçmiştir. İYİ Parti çok operasyona uğradı. Bu bir krizdir ve İYİ Parti bu krizi yönetmeye muktedirdir. Bu operasyon karşısında İYİ Parti daha da güçleniyor" dedi.

Türkkan, “Bir kişinin disipline sevk edilmek istenmesinin önünde engel yok, bu istenebilir, benim için de istenebilir, bunu parti kurulları değerlendirir ama biz demokrasinin iliklerine kadar işletildiği bir partiyiz. Bu, bizim geçmişte demokrasi mücadelesi vererek bir parti kurduğumuzdan kaynaklanıyor. Özdağ'ın tepkisinin kongreden sonra ortaya çıkması tabii ki manidar" ifadelerini kullandı.

"KİM YALAN SÖYLÜYOR"

İktidarı ekonomi yönetimi üzerinden eleştiren Lütfü Türkkan, IMF ve OECD'nin bu yıl Türkiye'nin küçülmesini öngörürken, ekonomiyi yönetenlerin binde üç büyümeden bahsettiklerini belirtti. Türkkan, "IMF ve OECD mi yoksa ekonomiyi yönetenler mi yalan söylüyor" diye sordu.

"AK Parti ekonomiyi yönetmiyor, yoksulluğu yönetiyor; AK Parti, insanları yoksullaştırıyor ve onlara yardım ederek oy devşiriyor. AK Parti'nin ekonomi politikası bu" iddiasında bulunan Türkkan, "Saray ve şürekasının saltanat sürmeye devam ettiğini bütçede gördük. 83 milyon insan saraya çalışıyor" dedi.

Milletin gerçek enflasyonunun "yüzde 35-40 arası" olduğunu öne süren Türkkan, kimsenin aklına asgari ücretten alınan verginin sıfırlanmasının gelmediğini; "iktidarın yüreğinin sadece yandaşları için attığını" söyledi.

“TÜRK NE ZAMAN DEVEYE BİNMİŞ, TÜRK ATA BİNER"

AK Parti Gençlik Kolları'nın "Siz kimsiniz" diye bir video hazırladığını belirten Türkkan, "Orada Türk olduklarını unutmuşlar. Türk ne zaman deveye binmiş? Türk, ata biner. Orada bile kendilerini Arap zannediyorlar. Türk tarihinde at var, deve yok" görüşünü dile getirdi.

AKP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan 'Sen kimsin?' videosu tartışma başlatımıştı.



ERKEN SEÇİM İÇİN NET KONUŞTU

Türkkan, erken seçimle ilgili bir soruya, "Ekmeği, askıya çıkarttılar. Bu, insanlar ekmeğe muhtaç demek. Seçimden başka çare yok, sadece ayak sürüyorlar. 2021 yılı seçimsiz bitmeyecek" karşılığını verdi.