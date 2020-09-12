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İYİ Partili Türkkan'dan Süleyman Soylu'ya FETÖ çıkışı: "Görevden alınan kaymakamları kim atadı?"

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan kaymakamlarla ilgili konuşan İYİ Partili Türkkan, “Bir tek Fetöcüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorumdur” diyen Süleyman Soylu'ya, "Görevden alınan çiçeği burnunda kaymakamları kim atadı?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2020 Cumartesi, 23:28

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan,  FETÖ iddialarıyla görevlerinden alınan kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular yöneltti.

 Süleyman Soylu'nun, “Bir tek Fetöcüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorumdur” sözlerini hatırlatan Türkkan, "Görevden alınan çiçeği burnunda kaymakamları kim atadı?" diye sordu.

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