İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in programı sonrası partilileri taşıyan minibüs devrildi. Minibüsün bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı ile Ahmet Piriştina Caddesi’nin kesiştiği mevkide meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katıldığı program sonrası Kazımiye Mahallesi’nden yola çıkan partililerin bulunduğu Ali Osman Ç. idaresindeki minibüs, Ceyhun Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonucu devrilen minibüste yaralanan Ertan Bıyıkoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya, kaza geçiren partililere geçmiş olsun dileğinde bulundu.a
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