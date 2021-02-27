İzmir AKP Gençlik Kolları'nda at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
AKP İzmir'in gençlik teşkilatında görev değişimi yaşandı. AKP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday olmasının ardından yerine Recep Tayyip Taslak getirildi.
AKP'nin pandemi önlemleri alınmamasıyla akılda kalan kongresinin ardından gençlik kolları teşkilatında kan değişimi yaşandı. Bir süredir İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüten Eyüp Kadir İnan'ın Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday olmasının ardından yerine yardımcısı Recep Tayyip Taslak getirildi. AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, görev değişimini, "İl Gençlik Kolları Başkanımız olarak görevlendirilen Recep Tayyip Taslak kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan adayımız Eyüp Kadir İnan'a bugüne kadar yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diyerek duyurdu.
KÜTAHYA TAVŞANLILI
AKP'nin internet sitesinde, 1993 yılı Kütahya Tavşanlı doğumlu olduğu belirtilen Recep Tayyip Taslak'a ilişkin, "İstanbul Gedik Üniversitesi'nden mezun, açık öğretimden ilahiyat fakültesine devam ediyor ve Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde özel öğrenci" bilgisine yer verildi.
AİLESİ ERDOĞAN HAYRANI
2018 yılında İzmir İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı olan Taslak'ın 3 Mart'ta yapılacak kongrede tek aday olması bekleniyor. Ailesinin ilk ismini Recep ayında doğduğu için, ikinci ismi olan Tayyip'i ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hayranlıklarından dolayı verdiğini anlatan Taslak'ın sosyal medya paylaşımları da dikkati çekti. Taslak'ın paylaşımlarında at binmesi ve ok atması dikkat çekti.
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