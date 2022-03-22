İzmir’de korkutan görüntü: Çekilen deniz havadan görüntülendi
İzmir’in Seferihisar ilçesinde deniz çekilirken, çekilme bazı bölgelerde 30 metreyi buldu. Denizdeki korkutan çekilme drone ile havadan görüntülendi.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde deniz çekildi. Sığacık Mahallesi'nde denizin çekilmesi üzerine adacıklar oluştu.
Bazı yurttaşlar, deniz çekilmesi nedeniyle teknelerini taşıdı. Bölgede her yıl denizin çekildiğini ancak bu yıl daha fazla çekilme olduğunu söyleyen balıkçı İrfan Kozan, “Denizdeki bu çekilme, kuzey rüzgârının ardından lodos rüzgârının geleceğine işarettir. Parlak güneş var, doğal afetler oluyor ve bölgemiz deprem bölgesi. Umarım bu gerçekleşmez. Bu poyrazların ardından lodos aktivitesi gelecek. Her yıl bu çekilme olur ama bu kadar olmuyordu. Bu olay zaten doğanın habercisidir” dedi.
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